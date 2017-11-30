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Kim Jong-un füze denemesi sırasında böyle kahkaha atmış!

Kuzey Kore, önceki gün denediği balistik füzenin ardından testle ilgili fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda Devlet Başkanı Kim Jong-un'un bir hayli neşeli olduğu görülüyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:58
Kim Jong-un füze denemesi sırasında böyle kahkaha atmış!
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Kuzey Kore'nin yeni balistik füzesi, temmuzda iki kez test ettiği 'Hwasong-14' balistik füzesinden çok daha büyük. Nitekim fotoğrafların yayınlanmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulunan ABD'li araştırmacı Michael Duitsman “Bu büyük bir füze. 'Kuzey Kore için büyük' değil. Yalnızca birkaç ülke bu denli büyük büyük füzeler üretebilir, Kuzey Kore de kulübe katıldı” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, önceki gün denediği ve ABD'yi vurma kapasitesine sahip olduğunu açıkladığı 'Hwasong-15' balistik füzesinin fotoğraflarını basına sundu. Resmi haber ajansı KCNA'nın yayınladığı fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da deneme esnasında bir hayli mutlu olduğu görülüyor.

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Son Güncelleme: 30.11.2017 15:47
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