Kime sahip çıkıyoruz? Kimi linç ediyoruz?

Geçtiğimiz aylarda Başbakanlık önünde büyük bir eylem sırasında oradaki görevli polis memurları ile sohbetimiz aklıma geldi bugün...

Sohbet sırasında bir polise “Abi neden silah ve cop taşımıyorsunuz? Burada sinirler gergin, bir şey olsa kendinizi nasıl koruyacaksınız?” diye sordum. Görevli polis memuru “Burada öyle olay olmaz abim” demişti bana…

BURADA ÖYLE OLAY OLMAZ…

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OLDU…

Dün akşam Gaziköy’deki bir arazide devriye halindeki iki polisin şüpheli olarak görüp yaklaştığı arabadaki kişilerden biri, araçtan inerek bir polis memurumuzu kalbinden bıçakladı! Polis memurumuz şu an yoğun bakımda…

Polisimizi yaralayanlar da Pile’den Güney’e kaçtı!

Acil şifalar diliyorum polisimize ve hem tüm Emniyet mensuplarına hem de yaralanan polisimizin ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum…

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POLİSİN VE ASKERİN GÖREVİ ülkede asayişi sağlamak, ülkede yaşayan herkesi tehlikelere karşı korumaktır. Toplum düzenini bozan, asayişe engel olan kişileri yakalayıp adalete teslim etmektir. Tabi bu arada polisler kendi can güvenliklerini de sağlamak ZORUNDADIR.

Dünyanın her yerinde, medeniyetin beşiği Amerika’da, Avrupa kıtasında, dünyanın diğer ülkelerinde ve kara komşumuz Güney Kıbrıs’ta bile bu böyledir!

Ama bizde her zaman olduğu gibi işler daha farklı yürüyor!

Çünkü bu ülkede CİDDİ BİR ALGI SORUNU ve ÖNYARGI var!

Linç kültüründen besleniyoruz!

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Mülteci teknesinin motoruna ateş etti diye polisler linç edildi bu ülkede…

Polisin belinden tabancasını almaya çalışıp, ana avrat küfreden sarhoşa sahip çıkıldı, polisler yine linç edildi…

Yetmedi, cezaevinden kaçan tecavüzcü sapığı araca götüren polisler şiddet uyguluyorlar diye polislerimiz bir kez daha linç edildi ve tecavüzcüye sahip çıkıldı!

Ama bizim polisimize sahip çıkan olmadı!

Lafa gelince de asla mangalda kül bırakmıyor ve “Vay efendim mülteciler bize gelmesin!”, “Vay efendim Rus sapık yüzünden 3 gece uyuyamadım!”, “Vay efendim bu sarhoşlardan bıktık vallahi, ülkede huzur kalmadı! Bu polis napar yahu!” diyoruz…

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Çok uzatmayacağım ve net söyleyeceğim…

Polisin yetki, sorumluluk ve müdahale haklarıyla ilgili ‘TIPKI DÜNYANIN DİĞER ÜLKELERİNDE OLDUĞU GİBİ’ daha ciddi düzenlemeler yapılması gerekiyor bu ülkede…

HEMDE ÇOK ACİL!

Ve polislerimize artık hak ettikleri değer verilsin!

Ödenmeyen ek mesaileri de atlamıyorum ve hatırlatıyorum!

Gece gündüz demeden çalışan, canını tehlikeye atan BİZİM İNSANLARIMIZI KORUMAK ÖNCELİKLE BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR!

Ve en önemlisi:

Suçlulara değil polislerimize sahip çıkmamız gerekir ki, tehlike anlarında “Hakkımda soruşturma açılır mı?” diye korkmamalı, “Ben önce vatandaşlarımın, ülkemin can güvenliğini sağlamalıyım” diyebilmeli polislerimiz!