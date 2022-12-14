KİMİ DUBAİ'DE, KİMİ EVİNDE OLACAK...

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Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar da planlarını yaptı!

Ekonomik krizin vurduğu ülkemizde kimi vatandaş bu pahalılıkla yeni yılda sofrasına ne koyacağını düşünürken, kimi vatandaşsa yeni yılı yurt dışında karşılamak için son hazırlıklarını yapıyor.

Seyahat acenteleri ile görüşen Gündem Kıbrıs muhabiri, vatandaşların yeni yıl tercihlerinin neler olduğunu öğrendi.

Seyahat Acenteleri Ne Dedi?

Sayar Turizm Turlar Sorumlusu Özlem Tanrıver:

Yeni yıl için en çok yurt dışına özellikle Dubai'ye talep var. Yeni yılı Dubai'de geçirecek vatandaşlarımız bir hayli fazla. Yeni yılda Dubai turlarımız için 11 bin 500 TL ile 15 bin 500 TL arasında bir rakamı gözden çıkarmak gerekiyor. Öte yandan yurt içinde tüm otellerimizin de neredeyse yüzde 100 dolu olacağını söyleyebilirim. Bu yıl Türkiye'ye talep yok.

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay:

Bu yeni yılda genelde Dubai tercih ediliyor. Kişi başı 500-550 Euro'ya yeni yıl Dubai paketlerimiz mevcut. Öte yandan Avrupa'ya da yoğun talep var. Vatandaşlar Güney Kıbrıs'tan 100 Euro'ya bilet alarak Avrupa'ya gidebiliyor. Özellikle Varşova ve Viyana revaçta. Türkiye'ye pek talep yok. Şu an bir İzmir bileti 3-4 bin TL. Vatandaşlar Güney Kıbrıs'tan 100 Euro'ya Avrupa'ya gidebildiğinden artık Türkiye çok tercih edilmiyor.

Arima Turizm Direktörü Meliyha Cebeci:

Biz yeni yıla yönelik herhangi bir tur programı yapmadık. Bu yönde de talep almadık. Ekonomik kriz her sektörü olduğu gibi bizi de etkiliyor. Geçen yıla göre bu yıl sönük geçiyor.