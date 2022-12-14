Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı...
Tartıştığı şahsı bıçaklayan zanlıya ek tutukluluk
Tartıştığı şahsı bıçaklayan zanlıya ek...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
banner107

KİMİ DUBAİ'DE, KİMİ EVİNDE OLACAK...

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar da planlarını yaptı!

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:00
15 Okunma
KİMİ DUBAİ'DE, KİMİ EVİNDE OLACAK...



-ÖZEL HABER

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar da planlarını yaptı!

Ekonomik krizin vurduğu ülkemizde kimi vatandaş bu pahalılıkla yeni yılda sofrasına ne koyacağını düşünürken, kimi vatandaşsa yeni yılı yurt dışında karşılamak için son hazırlıklarını yapıyor. 

Seyahat acenteleri ile görüşen Gündem Kıbrıs muhabiri, vatandaşların yeni yıl tercihlerinin neler olduğunu öğrendi.

Seyahat Acenteleri Ne Dedi?

Sayar Turizm Turlar Sorumlusu Özlem Tanrıver: 

Yeni yıl için en çok yurt dışına özellikle Dubai'ye talep var. Yeni yılı Dubai'de geçirecek vatandaşlarımız bir hayli fazla. Yeni yılda Dubai turlarımız için 11 bin 500 TL ile 15 bin 500 TL arasında bir rakamı gözden çıkarmak gerekiyor. Öte yandan yurt içinde tüm otellerimizin de neredeyse yüzde 100 dolu olacağını söyleyebilirim. Bu yıl Türkiye'ye talep yok. 

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay: 
Bu yeni yılda genelde Dubai tercih ediliyor. Kişi başı 500-550 Euro'ya yeni yıl Dubai paketlerimiz mevcut. Öte yandan Avrupa'ya da yoğun talep var. Vatandaşlar Güney Kıbrıs'tan 100 Euro'ya bilet alarak Avrupa'ya gidebiliyor. Özellikle Varşova ve Viyana revaçta. Türkiye'ye pek talep yok. Şu an bir İzmir bileti 3-4 bin TL. Vatandaşlar Güney Kıbrıs'tan 100 Euro'ya Avrupa'ya gidebildiğinden artık Türkiye çok tercih edilmiyor. 

Arima Turizm Direktörü Meliyha Cebeci:

Biz yeni yıla yönelik herhangi bir tur programı yapmadık. Bu yönde de talep almadık. Ekonomik kriz her sektörü olduğu gibi bizi de etkiliyor. Geçen yıla göre bu yıl sönük geçiyor.

Son Güncelleme: 14.12.2022 15:02
Anahtar Kelimeler:
Yeni YılDubaiMangalEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de uyuşturucu operasyonu!
Girne'de uyuşturucu operasyonu!
Başbakan Üstel OTEM’i ziyaret etti
Başbakan Üstel OTEM’i ziyaret etti
El-Sen sordu: Borcu olanların elektrik akımı neden kesilmiyor?
El-Sen sordu: Borcu olanların elektrik akımı neden kesilmiyor?








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim