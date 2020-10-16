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KİMLİK KARTI, EHLİYET VE PASAPORT İBRAZ EDİLEREK OY KULLANILABİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.

16 Ekim 2020 Cuma 13:15
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KİMLİK KARTI, EHLİYET VE PASAPORT İBRAZ EDİLEREK OY KULLANILABİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim Pazar  günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin  kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun konuya ilişkin 33 numaralı duyurusu şöyle:

“18 Ekim 2020 tarihinde yapılacak 2. tur  Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde  sandık  seçmen  listesinde  kayıtlı olan bir seçmen, aşağıdaki belgelerden birini Sandık Kuruluna sunmak suretiyle oyunu kullanabilir.

1.    Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı.

2.    Polis kimlik kartı.
3.    Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
pasaportu.

4.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti.

 Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne  müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması  gerekmektedir. Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar.     İlgililere duyurulur.”

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