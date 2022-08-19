Kimlik kartı harçlarına zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 19 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 224 TL harç ödenecek.

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartları için ödenmesi gereken rakam ise 224 TL oldu.

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 224 TL, ikinci 336 TL ve üçüncü de ise 584 TL harç alınacak.

Kimlik kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda ise 112 TL harç alınacak.

Kaybedilen kimlik kartlarının yenilenmesi için ilk defada 456 TL, ikinci 704 TL, üçüncü de 928 TL ve dördüncü kaybetmede bin 152 TL oldu.

İlk kez yonga özellikli kimlik kartı almak için başvuru yapmış kişilerden ise 224 TL harç alınacak.