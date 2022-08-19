Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler

Kimlik kartı harçlarına zam!

Kimlik kartı harçlarına zam yapıldı.

19 Ağustos 2022 Cuma 23:03
499 Okunma
Kimlik kartı harçlarına zam!


Kimlik kartı harçlarına zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 19 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 224 TL harç ödenecek.

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartları için ödenmesi gereken rakam ise 224 TL oldu.

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 224 TL, ikinci 336 TL ve üçüncü de ise 584 TL harç alınacak.

Kimlik kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda ise 112 TL harç alınacak.

Kaybedilen kimlik kartlarının yenilenmesi için ilk defada 456 TL, ikinci 704 TL, üçüncü de 928 TL ve dördüncü kaybetmede bin 152 TL oldu.

İlk kez yonga özellikli kimlik kartı almak için başvuru yapmış kişilerden ise 224 TL harç alınacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barçın’dan kimlik kartı harçlarına gelen zamma tepki!
Barçın’dan kimlik kartı harçlarına gelen zamma tepki!
KKTC New York temsilcisine rekor ödenek!
KKTC New York temsilcisine rekor ödenek!
TÜK spot alımları bakanlık onayı ile direkt olarak yapabilecek!
TÜK spot alımları bakanlık onayı ile direkt olarak yapabilecek!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim