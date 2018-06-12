Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ve Adli Şube ekiplerinin dün sabah ortaklaşa düzenledikleri operasyon sonucunda Tuzla’da bulunan bir evde KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinden şüphelenilen Bangladeş uyruklu 8 kişi tespit edildi. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 8 zanlı aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Kimlik ve pasaport ibraz edemediler

Meselenin soruşturmasını yürüten bayan Polis Memuru Cansel Mimar, 11 Haziran tarihinde alınan bir bilgide Tuzla’da Turhan Kaynak Sitesi’nde bir evde Bangladeş uyruklu yaklaşık 15 kişinin kaldığı ve kanunsuz ikamet etmiş olabileceklerinin öğrenildiğini belirtti.

Aynı gün polis ekiplerince yapılan kontrolde, konu sitede bulunan bir evde Bangladeş uyruklu 8 zanlının tespit edildiğini belirten Mimar, tüm zanlıların pasaport ve kimlik kartlarını ibraz edemediklerini söyledi.

Tüm zanlıların vize süresi doldu Bayan Polis Memuru, Cansel Mimar, zanlıların kendi beyanları doğrulturusunda isim ve doğum tarihlerine göre polis muhaceret kayıtlarından araştırma yapıldığını ve zanlıların

Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yaptıkları ancak verilen vize sürelerinin dolduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlıların KKTC’de bulunmaları ile ilgili statülerinin araştırılacağını belirten Mimar, zanlıların bazılarının çalıştıklarını, bazılarının ise bir okula kayıtlı olduklarını iddia ettiklerini ve bu iddiaların da araştırılacağını açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Mimar, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

2’şer gün tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, tahkikat maksatları bakımından tüm zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.