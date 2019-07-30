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Kimliksiz müşteri bankada olay çıkardı

30 Temmuz 2019 Salı 13:59
Kimliksiz müşteri bankada olay çıkardı

İş Bankasına müşteri olarak giden K.K. (E-49), kimlik kartı beraberinde olmadığı için işlemi yapmamasına sinirlenerek bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren İş Bankasına müşteri olarak giden K.K. (E-49), kimlik kartı beraberinde olmadığı için işlemi yapmamasına sinirlenerek bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
MüşteriHaber
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Eko 2019-07-30 18:31:28

para yatıracak olsaydı kimliğe gerek OLMAZDı!!!

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