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Kimliksiz tespit edilen zanlının ülkeye izinsiz girdiği ortaya çıktı

Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında şüpheli olarak tespit edilen şahsın ülkeye tekne ile kaçak olarak geldiği ortaya çıktı. Ömran Mesri isimli şahıs polis hücrelerinde karantinaya alındı

09 Haziran 2020 Salı 16:35
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Kimliksiz tespit edilen zanlının ülkeye izinsiz girdiği ortaya çıktı

Gazim ağusa’da polis ekipleri tarafından Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında şüpheli olarak tespit edilen Ömran Mesri isimli şahsın ülkeye kaçak olarak geldiği ortaya çıktı.

Zanlı polis hücrelerinde karantina altına alınırken, bugün gıyabında gerçekleştirilen tutukluluk müracaatına zanlı hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

İHRAÇ İŞLEMLERİ TAMAMLANACAK

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde, covid-19 tedbirleri çerçevesinde huzura çıkarılamayan zanlı Ömran Mesri’nin 8 Haziran 2020 tarihinde saat 19:00 sıralarında Akyar Kara Giriş Kapısı’nın olduğu bölgede yaya olarak tespit edildiğini yapılan kontrolde ise tasarrufunda kimlik bulunamadığı için polis müdürlüğüne celp edildiğini açıkladı.

Yapılan ileri soruşturmada zanlının 6 Haziran 2020 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden tekne ile gelerek ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydeden Yücetürk, zanlı hakkındaki soruşturmanın henüz yeni başladığına dikkat çekerek ihraç işlemlerinin tamamlanması için süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
TutuklamaKaçak Giriş
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Gercekci 2020-06-09 16:45:20

Ulke yol gecen hani valla. Kimin girip ciktigi belli degil. Nufusun kac oldugunu bile bilen yok. Dingonun ahirindan beter.

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