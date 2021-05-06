Kimse, “ Ben bu açıdan bakamamıştım” demesin…

Şans oyunları, sermaye birikiminde ciddi bir potansiyele sahiptir. Ulusal sermayesini güçlendirmeyi düşünenler, gelir ve sermaye potansiyeli yüksek sektörlerde ulusal, yerli yatırımcı profilini korur. Tam tersi yaklaşımlar, niyet bakımından çok dikkatle takip edilmelidir. KKTC’yi yönetenler, uzun yıllardır, bu temel düşünceden yoksundur. Bu konuya rehber olacak, açık, anlaşılır bir politikanın olmayışının olumsuz etkileri her geçen gün daha da çok görünüyor.

“Elektronik Şans Oyunları Lisansı ve Servis Sağlayıcı Lisansı” ile ilgili bir yasa çalışması yapıldığını öğrendim. Azıcık etrafa baktım…

İlk izlenimlerimin ürünü olarak dün, “Gene birilerinin aklında şeytanlık var…” başlıklı yazımı sizlerle buluşturdum.

Bunca sorun, bunca öncelikli konu varken bu konuyla neden ilgilendim?

Konunun, hafife alınmayacak kadar tarafları olduğu için.

En genel anlamda şans oyunları, her zaman birilerinin iştahını kabartır.

***

Elektronik Şans Oyunları, online, çevirim içi bahis yapmaktır.

Bet ofislerin, bahis alımını, internet üzerinden yapması diye de tanımlayabilir.

KKTC bu amaçla lisans sahibi olan beş şirket var.

Ödedikleri bedelin de Güneye göre oldukça yüksek olduğu söyleniyor.

Her türlü şans oyunu, en azından Avrupa kriterlerine göre denetim altına alınmalı. Böylece devlet hak ettiği geliri almalı.

Bizde verilen izinlerin, Türkiye’de bile geçerliliği yok. Bizde izinli şans oyunu şirketlerinin, Türkiye’den bahis alması suç.

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Kuzey Kıbrıs’ta, bu amaçlı şirketlerin etkin varlığından rahatsız olanlar var.

Gelen duyumlar, kapatılmaları ve çok büyük olasılıkla KKTC dışından birilerine devretme hedefinin olduğu yönünde.

Peki niyet buysa, yasal düzenlemeyle neredeyse sayı kısıtlamasız lisans verilmesi neden gündemde?

On puanlık soru budur.

Okuma fırsatı bulmayanlar için dünkü yazımın son bölümünü yeniden aktarayım:

“ Tasarıda düşünülen, yeni lisanlar yaşam bulurken KKTC ve TC vatandaşlarına oyun şansı verilmeyecek.

Bu durumda üçüncü ülkelerden bahis alınacak. KKTC’de kurulu bir şirket o kimliğiyle bir başka ülkede lisans alamıyorsa, burada verilecek lisans dışta yasal nasıl bahis alacak?

***

Azıcık dinleyince, yolun başında meşru yolların dışını işaret eden bu yasa tasarlayıcıların niyeti, oldukça kalın bir perdenin arkasında kalıyor.

KKTC Bankacılık sistemi lisans alan şirketlerin, banka hesapları üzerinden, internet sitelerinden ödeme almasına izin vermiyor.

Tüm bu gerçekler ortadayken yeni “Elektronik Şans Oyunları Lisansı ve Servis Sağlayıcı Lisansı” verilmesi fikri hangi dürtülerle ortaya çıktı?

Yoksa bu alanda kaotik bir ortak yaratıp, sonrasında dıştan birilerine KKTC Şans Oyunları piyasası ve olanakları tümden teslim mi edilecek?”

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Açık olarak belli oldu ki, bu konu, bu operasyon devletin gelir artışı amacıyla tasarlanmıyor.

Şans oyunları, dünyanın her yerinde vardır.

Bazı türlerinde devlet, Türkiye, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi, doğrudan şans oyunu oynatıcısıdır.

***

Şans oyunları, sermaye birikiminde ciddi bir potansiyele sahiptir.

Ulusal sermayesini güçlendirmeyi düşünenler, gelir ve sermaye potansiyeli yüksek sektörlerde ulusal, yerli yatırımcı profilini korur.

Tam tersi yaklaşımlar, niyet bakımından çok dikkatle takip edilmelidir.

KKTC’yi yönetenler, uzun yıllardır, bu temel düşünceden yoksundur. Bu konuya rehber olacak, açık, anlaşılır bir politikanın olmayışının olumsuz etkileri her geçen gün daha da çok görünüyor.

… Özellikle, her kademede siyasi sorumluluğu olanların bu ve benzeri konulara daha geniş açıdan bakmasının yaşamsal önemi var.

Kimse, “ Ben bu açıdan bakamamıştım” demesin, diye de bu satırları yazıyorum.