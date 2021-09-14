Kimse bir şey anlamadı! “Serbest bölge ‘KKTC-Saner’…”

ÖZEL HABER - Bahar Sancar

Başbakan Ersan Saner, katıldığı televizyon programında “Vizyonumuz KKTC’nin tamamının serbest bölge olması” dedi.

Gündem Kıbrıs olarak vatandaşa sorduk: “Başbakanın açıklamasından ne anladınız?”

Başbakan Ersan Saner, katıldığı televizyon programında “Vizyonumuz KKTC’nin tamamının serbest bölge olması” dedi. Vatandaşa mikrofon uzatan Gündem Kıbrıs ekibi Başbakanın açıklamalarını vatandaşa sordu.

Başbakanın açıklamalarından “Hiçbir şey anlamadığını” söyleyen vatandaşlar, yaşanan zamlardan dolayı veryansın etti. Hükümetin ülkeyi yönetemediğini aktaran bazı vatandaşlar, “Bu düzen böyle geldi bundan sonra da böyle gider” diyerek sitem etti.