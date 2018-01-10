Kimse kimseyi istemiyor

Havadis'ten Bertuğ Topal'ın haberine göre, Altı partili meclis aritmetiğine rağmen, güçlü bir koalisyon ihtimali çok düşük. 33 milletvekilli UBP- CTP ve 30 milletvekilli UBP- HP alternatifleri, koalisyon görüşmeleri başlamadan reddedildi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Parti Meclisi kararı ile, “UBP ile koalisyon görüşmeme” kararı aldı. Özersay, UBP- HP koalisyon alternatifini “statükoya hizmet etmek” olarak niteledi ve kesin bir dil kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, “UBP’li bir koalisyon” alternatifine kapıyı ilk günden bu yana kapattı ve “sokakta mücadele ederiz” mesajı verdi.

Uzun süredir sessiz olan TDP içerisinden de ilk güçlü sesi Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı çıkardı. Harmancı, “Israrla UBP’li bir koalisyonda TDP’yi de yazanlara ve kafalarından değişik senaryolar kuranlara gülüyorum sadece… Geçelim bunları arkadaşlar, TDP UBP’nin yanına yama olmaz. Bana göre TDP açısından ortadaki tek seçenek yolsuzlukları sorgulayabilecek geçiş hükümeti ile birlikte yeni seçim yasası çalışılarak erken seçime gitmektir” diyerek TDP’nin de UBP’li bir hükümete sıcak bakmadığını ortaya koydu.

UBP’nin tek alternatifi DP ve YDP

21 milletvekili ile sandıktan çıkan Ulusal Birlik Partisi’ne, CTP- HP ve TDP kapısını kapatınca geriye tek seçenekli bir hükümet modeli kalıyor. O da 26 milletvekili ile kurulabilecek UBP- DP- YDP koalisyonu.

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, Havadis’e yaptığı özel açıklamada, üç partili ve 26 milletvekili sayısına dayalı bir koalisyonun “icraat” hükümeti olamayacağını söyledi. Arıklı, “erken seçim şartı” ve ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına, UBP’den teklif gelmesi ve DP’nin de kabul etmesi halinde üçlü bir koalisyona evet diyeceklerini söyledi.

Özcafer: UBP-DP-YDP koalisyonuna karşıyım

7 Ocak Erken Genel Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yapılan koalisyon tahminleri ciddi boyutlara ulaştı.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet koalisyonu konusunda Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon hükümetine sıcak bakmadığınım ifade etti. DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Ulusal Birlik Partisi-Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’nin bir koalisyon kurmasının olumlu olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Özcafer, “Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyonuna ben Genel Sekreter olarak buna sıcak bakmıyorum. Çünkü biz bu hükümet döneminde bayağı bir yara aldığımızı düşünüyorum. Ayrıca UBP erken seçim kararı alarak bizi yaralamıştır. Ama başka türlü hükümet kurma çalışmaları olacaksa da tabi ki sorumluluğumuzu yerine getirmek adına adım atabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Özcafer, koalisyona sıcak bakmamasına sebep olarak, UBP ile hükümet oldukları dönemde UBP’nin yaptığı yanlışların hiç hak etmedikleri halde kendilerine de mal edilmesini gösterdi ve bunun en büyük örneği olarak da Polis Yasası’nı gösterdi.

Özcafer, kararı sonuçların resmi olarak açıklanmasının ardından Parti Meclisi’nin vereceğini de sözlerine ekledi.

Özersay’dan DP’ye şartlı evet

Bu arada, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan sürpriz bir Demokrat Parti çıkışı geldi. Özersay, DP ile “geçmişin hesabının sorulması ve takvime bağlı bir seçim hükümeti olması” şartıyla hükümet kurulabileceğini söyledi.

Özersay’ın “DP ile koalisyona şartlı evet” demesi ise, ancak dört partinin bir araya gelebilmesi ile mümkün.

UBP’siz dört parti…

Ulusal Birlik Partisi’nin DP ve YDP’yi ikna edememesi halinde, geriye dört partili seçim ittifakı tek seçenek olarak kalıyor.

12 milletvekili bulunan CTP, 9 milletvekili bulunan HP, mecliste grubu olduğu için, komitelerde de UBP ile eşit temsil hakkına sahip. Böylece bir çok yasanın komitelerden geçirilmesi de mümkün.

Bu teknik ayrıntı da düşünüldüğünde, CTP- HP- TDP- DP destekli 27 milletvekiline dayanan bir seçim hükümeti de alternatifler arasında.