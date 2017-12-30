Kimse nasıl oy kullanacağını tam olarak bilmiyor!

Erken Genel Seçime sayılı günler kala Yeni Bakış gazetesi muhabiri Özlem Çimendal, sokaktaki vatandaşın yeni seçim sistemine göre oyunu nasıl kullanacağını sorguladı. Vatandaş, yeterince bilgi verilmediğinden dert yanarak, tam anlamıyla nasıl oy kullanacağını bilmediğini kaydetti.

Vatandaş ne dedi?

Özgür Yıldız:

“Halkın yüzde 80’i nasıl oy kullanacağını bilmiyor”

“Halkın en az yüzde 80’i nasıl oy kullanacağını bilmiyor. Doğru işaretleyemediğim hangi bölge ise, belki bir işe yarayacak ama tutturamadığım bölgeler yanacak. Kimse nasıl oy kullanacağını anlayamadı. Halkı nasıl oy kullanacakları yönünde bilgilendirmediler. Oyların çoğu yanacak bu seçimde.”

Derviş Eri:

“Nasıl oy kullanacağımızı anlamadık, kafamız çok karışık”

“Nasıl oy kullanacağımızı anlamadık. Kafamız çok karışık. Bu iş Anayasa referandumuna döndü, o zaman da kimse hiçbir şey anlamamıştı. Bu seçimlerde de kimse bir şey anlamadı. Halkı bilgilendirmede yeterli olduklarını düşünmüyorum.”

Faik Ulusoy:

“Halk gerektiği şekilde bilgilendirilmedi”

“Yeni seçim sistemi konusunda halk gerektiği şekilde bilgilendirilmedi, vatandaşa oylarını nasıl kullanacakları konusunda detaylı bir anlatım yapılmadı. Herkes bir şeyler konuşuyor ama aslında konuşanlar da ne konuştuklarının farkında değil, emin değil. Bu seçimde yeni yüzlere fırsat verme taraftarıyız. Artık yeni bir anlayışın ve yenilenmenin vakti geldi.”

Hüseyin Dalgıçlar:

“Ben anlamadım, 80 yaşındaki insan nasıl anlayacak bu sistemi?”

“Yeni seçim sisteminden hiç kimse bir şey anlamadı. Bırakın biz gençlerin anlamamasını, yaşlılar ne yapacak? Benim 80 yaşındaki annem de oy kullanacak ve nasıl anlayacak bu sistemi şimdi, anlatsam bile anlayabilecek mi? Bu yeni sistem üzerinde yeterince düşünülmeden alelacele alınan günübirlik kararla hayat bulan bir uygulama olduğu gibi zamana yayılarak halka da doğru dürüst anlatılmadı. Gerek yetkililerin gerek parti organlarının halkı detaylı bir şekilde bilgilendirmesi kaçınılmazdır. Gerekirse köy köy gezilerek insanlara nasıl oy kullanacakları konusunda bilgi vermeleri şart. Sağlıklı bir seçim olması için. Oyların çoğu yanacak gibi görünüyor.”

Fuat Topaloğlu:

“Halka anlatmadılar ki nasıl oy kullanacağını, halk bilsin”

“Halka anlatmadılar ki halk nasıl oy kullanacağını bilsin. Ben inanıyorum ki milletvekili adayları dahi yeni sistemi bilmez. Nasıl oy kullanılacağını anlatın desek anlatamayacaklar. Müthiş bir bilgi kirliliği var yeni seçim sistemi ile ilgili. Bu da beraberinde oyların yanacağı tehlikesini getirmektedir.”

Abuzer Çelik:

“Sağlıklı bir seçim olacağını düşünmüyoruz”

“Halk yeterince bilgilendirilmedi yeni seçim sistemi konusunda. Yetkililere burada büyük sorumluluk düşüyordu ancak gerekli önlemleri almadılar halkın bu sistemi kolay anlayabilmesi için. Sağlıklı bir seçim olacağını düşünmüyoruz, çünkü vatandaşın kafası çok karışık.”

Fethi Güçsav:

“Kulaktan kulağa oynar gibi, anlayanlar anlamayanlara anlatsın”

“Çok net olmamakla birlikte aşağı yukarı anlamış gibiyim nasıl oy kullanacağımızı. Ama bana detaylı anlat deseniz anlatamam. Trajikomik bir seçim dönemi olacak bu yeni sistemle birlikte. Bence en güzeli anlayanlar anlamayanlara kulaktan kulağa oynar gibi anlatsın.”

Erkul Saçman:

“Kimse nasıl oy kullanacağını bilmiyor”

“Vatandaş yeni seçim sistemi ile ilgili gerektiği şekilde ve yeterince bilgilendirilmedi. Kimse nasıl oy kullanacağını bilmiyor şu an. Bu seçim gerçekten çok komik olacak çünkü kimse ne yaptığının farkında değil.”

Ahmet Savaş:

“Yetkililerin hatası”

“Kimse nasıl oy kullanacağını anlamadı. Vatandaş nasıl oy kullanacağını bilmiyor, bu yetkililerin hatası. Vatandaşı yeterince bilgilendirmediler. Herkesin kafası çok karışık ve nasıl oy kullanacağını bilmiyor.”

Vedat Dedecan:

“Kimse bir şey anlamadı bu sistemden”

“Ben Girne bölgesine bağlıyım ve nasıl oy kullanacağımı anlayamadım. Kendi bölgemden kaç kişiyi seçebilirim ya da hangi bölgelerde kaç kişi seçme hakkım var. Bunların hiçbirini anlayamadım. Halkı yeterince bilgilendirmediler. Benim olduğu gibi emin olun herkesin kafası çok karışık ve kimse bir şey anlamadı bu sistemden.”

Habibe Dedecan:

“Sadece mühür basıp geçeceğim”

“Ben de yeni seçim sisteminden bir şey anlamadım. En kestirme yolu olan sadece mühür basıp geçeceğim. Çünkü kafam çok karıştı. Yetkililer halkı yeterince bilgilendirmediler seçimler konusunda.”

Havva Yorgancıoğlu:

“2 ayda alelacele böyle seçime gidilmez”

“Yeni seçim sistemi ile ilgili kimse bir şey anlamadı. Halkı geniş bir sürede bu konuda bilgilendirmeleri gerekiyordu. Ama kimse çıkıp detaylı bir açıklama yapmadı. 2 aylık kısa bir sürede yeni sistemle halkın kafası karıştırılarak bu şekilde bir seçime gidilmez. Çok karışıklık olacak bu seçimlerde, çoğu oy yanacak.”

Duyal Tüzün:

“Partilerin adaylarını bile tanıyamadık”

“Halk yeni seçim sistemi konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmedi. Bırakın nasıl oy kullanacağımızı adayları bile tam olarak algılayamadık. Partilerin kendi adaylarını da yeterince detaylı tanıttıklarına inanmıyorum. Hangi partiden kim aday, insanlar bunu bile bilmiyor neredeyse.”