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Kimse UBP'ye ayar veremez!

UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın UBP'ye 'ayar vermeye' çalıştığını belirterek, “UBP’ye ayar vermek kimsenin haddine düşmemiştir.” dedi.

29 Nisan 2021 Perşembe 15:30
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Kimse UBP'ye ayar veremez!

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu...

UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın UBP’ye “ayar vermeye” çalıştığını söyleyerek, “UBP’ye ayar vermek kimsenin haddine düşmemiştir.” dedi. 

UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve öncesinde tezlerini net olarak ortaya koyduğunu dile getiren Berova, Tatar’ın görüşlerinin halktan onay aldığını ve halkın iradesiyle cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi. 

UBP’nin fikirlerini net ortaya koyduğunu, koymaya devam edeceğini söyleyen Berova, “UBP’ye kimse laf uzatamaz” diye konuştu. 

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