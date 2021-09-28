Kimseden oy bekleme HARMANCI!

ÖZEL HABER

“HANİ VERDİĞİN SÖZLER?”... LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın ortaya koyduğu vizyon adı altında halka verdiği sözleri tutmayışına vatandaşlardan büyük tepki yağıyor. Gündem Kıbrıs'a konuşan Lefkoşalılar Harmancı’yı adeta topa tuttu. Vatandaşlar, “Seçim öncesi ‘Vizyon Dereboyu’ dedi ortalığı yıktı, ‘Merkez Lefkoşa’ dedi Pazarcılığı küçücük bir alana sığdırdı, geleni de gideni kavga ettirdi” diyerek isyan etti.

“YENİ DOĞAN ÇOCUKLAR OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ”… Öte yandan yine Harmancı'nın halka verdiği sözlerden biri de yayalaştırma projeleri idi fakat o sözlerinden üzerinden de tam 8 yıl geçti. 8 yıldır Lefkoşa Surlariçi'nde hiçbir yeni sokağın yayalaştırılmadığına işaret ederek bu durumu eleştiren vatandaşlar, “O dönem yeni doğan çocuklar büyüdü okuma yazma öğrendi ama Surlariçi’nde bir çivi bile çakılmadı” diyerek eleştiride bulundu.

“BİSİKLET ALDI BİSİKLET YOLUNU UNUTTU”… Öte yandan Lefkoşa'yı bisikletlerle doldurup para toplayan Harmancı'nın bisiklet yolu yapmayı unutması da bir başka manidar konu olarak gündeme geldi. Vizyon Dereboyu projesinde görülen bisiklet yollarının yerinde bugün yıkık kaldırımlar bulunuyor.