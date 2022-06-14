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Kimsenin bize ‘vatandaşlık verin’ diye bir baskısı yok!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kimsenin kendilerine, yasal olmayan bir şekilde, ‘vatandaşlık verin’ demediğini vurguladı.

14 Haziran 2022 Salı 12:23
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Kimsenin bize ‘vatandaşlık verin’ diye bir baskısı yok!
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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda ‘TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da katıldığı Lapta’daki sohbet toplantısında vatandaşlık dağıtıldığı’ iddiaları üzerine konuştu. 

Bir buçuk saatlik toplantıda vatandaşlık konusu 2 dakika konuşuldu!

Öztürkler, o gün yaşananları şu şekilde aktardı:
“TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lapta’da halkla buluşacağı gizli değildi, önceden duyurulmuştu. Orada sadece KKTC vatandaşları değil TC vatandaşları ve yabancı uyruklular da vardı. Ben de oradaydım çünkü belediyelerden sorumlu bakan benim. Toplantı, bir buçuk saat sürdü. İçten ve samimi bir toplantıydı.  Bölgedeki ulaşım sıkıntıları gündeme geldi. TC’nin bu sıkıntıya mali desteği konuşuldu. Çocuklar park istedi vs. bunlar konuşuldu. Bir buçuk saat içinde sadece 2 dakika vatandaşlık konusu konuşuldu. Konuyla ilgili söz alan vatandaş, 14 yıldır ülkede olduğunu gerekli tüm yasal hazırlıkları tamamladığını ancak işlem yaptırmaya gittiğinde bürokratik sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Biz de kendisine yasal hakları tamam olan kişilere sosyal ve ekonomik süreçlerini tamamlayan vatandaşlara haklarını vereceğimizi söyledik.”

Kimsenin bize ‘vatandaşlık verin’ diye bir baskısı yok!
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, konunun bundan ibaret olduğunu belirterek, kimsenin kendilerine, yasal olmayan bir şekilde, ‘vatandaşlık verin’ demediğini vurguladı. Öztürkler, ‘bizim de böyle bir çabamız yoktur’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ziya Öztürkler
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