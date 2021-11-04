"KİMSENİN KÖLESİ DEĞİLİZ"

GÜç-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

Yıllardır süren personel eksikliğine karşı kayıtsız kalan hükümetler ve Kamu Hizmeti Komisyonu, sendikamızın örgütlü mücadelesi ile açılmasını sağladığı IV. Derece Gümrük Muhafaza sınavı neticesinde başarılı olan adayların mülakatını yapmamaktadır. Belli oluyor ki bizim için hayati öneme sahip eksikliğini kurultay, seçim ve parti içi meselelere alet etmiştirler. Güç-Sen Yönetim Kurulu bugün mesai bitiminden itibaren, seçim yasaklarına yaklaştığımızın bilinci ile teşkilat yasasındaki eksikliklerin tamamlanması için Mağusa Şubesine bağlı tüm görev yerlerinde ek mesai kabul etmeme eylemi başlatmıştır. Çalışanlarımız köle değildir, insanca yaşamak için başlattığımız eylemimizi tüm kamuoyuna ve hizmet bekleyenlere duyururuz!