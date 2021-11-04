Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner107

"KİMSENİN KÖLESİ DEĞİLİZ"

GÜç-Sen yarın yapılacak genel greve katılacak..

04 Kasım 2021 Perşembe 14:25
55 Okunma
"KİMSENİN KÖLESİ DEĞİLİZ"
banner108

GÜç-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

Yıllardır süren personel eksikliğine karşı kayıtsız kalan hükümetler ve Kamu Hizmeti Komisyonu, sendikamızın örgütlü mücadelesi ile açılmasını sağladığı IV. Derece Gümrük Muhafaza sınavı neticesinde başarılı olan adayların mülakatını yapmamaktadır. Belli oluyor ki bizim için hayati öneme sahip eksikliğini kurultay, seçim ve parti içi meselelere alet etmiştirler. Güç-Sen Yönetim Kurulu bugün mesai bitiminden itibaren, seçim yasaklarına yaklaştığımızın bilinci ile teşkilat yasasındaki eksikliklerin tamamlanması için Mağusa Şubesine bağlı tüm görev yerlerinde ek mesai kabul etmeme eylemi başlatmıştır. Çalışanlarımız köle değildir, insanca yaşamak için başlattığımız eylemimizi tüm kamuoyuna ve hizmet bekleyenlere duyururuz!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Karma Oy Kalkarsa Bir Rahatlama Olacak, Ancak Zaman Alan Sadece Karma Oylar Değildir"
"Karma Oy Kalkarsa Bir Rahatlama Olacak, Ancak Zaman Alan Sadece Karma Oylar Değildir"
Erhürman : Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi!
Erhürman : Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi!
Video skandalında yeni gelişme!
Video skandalında yeni gelişme!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim