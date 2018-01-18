Kimyasal atık tehlikesi her yerde

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Ziyamet Köyü’nde futbol sahasının arka kısmında bulunan boş bir arazi, bazı duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü. Araziye atılan çöpler arasında kimyasal atıklar da olduğu gözlemlendi.

Çevre bilincinden uzak kişilerin atıkları açık alana atarak yarattığı tehlike, bölge halkının tepkisine neden oldu.

Açık alanlara atılan çöplerin hem çevre hem de insan sağlığına ciddi zararları olabileceği konusunda uyarıda bulunan bölge halkı, özellikle kimyasal atıkların açık alanlara atılmasının insan sağlığına ve çevreye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verebileceğini söyledi.

Yaşanan olaya isyan eden bölge halkı, sorumluların yetkililer tarafından bir an önce tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.