Çok kıymetli editörümüz Emrah Kınacı’ının değerli eşi Besime Kınacı halası Nisami Kanlı’yı kaybetti.
Merhumenin naaşı Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.
Lefkoşa’da yaşayan Nisami Kanlı uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
72 yaşında hayata gözlerini yuman Kanlı bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.
Gündem Kıbrıs ailesi olarak Emrah ve Besime Kınacı ailesine başsağlığı diliyoruz.
Kınacı Ailesinin Acı Günü!
Çok kıymetli editörümüz Emrah Kınacı’ının değerli eşi Besime Kınacı halası Nisami Kanlı’yı kaybetti.
17 Ocak 2022 Pazartesi 14:37
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Çok kıymetli editörümüz Emrah Kınacı’ının değerli eşi Besime Kınacı halası Nisami Kanlı’yı kaybetti.