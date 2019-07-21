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Kiprianu: "Anastasiadis bizi kalıcı bölünmeye doğru götürüyor"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in ya yeteneksizlikten, ya da bilinçli olarak, ülkeyi bölünmeye doğru götürdüğünü söyledi.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:41
Kiprianu: "Anastasiadis bizi kalıcı bölünmeye doğru götürüyor"

Kathimerini gazetesine röportaj veren Kiprianu, Anastasiadis’in Akıncı’nın gayrı resmi konferans davetini kabul etmesinin ardından meydana gelecek olan gelişmelerin, Anastasiadis’in gerçek niyetini ortaya koyacağını kaydetti.

Habere göre Kiprianu, Crans Montana’dan ayrıldıklarında ve kendisi tarafından birtakım endişeler dile getirildiğinde, bazı çevrelerin kendisini Türk ajanı ilan ettiğini; ancak zaman geçtikçe her şeyin daha net hale geldiğini belirtti.

Kiprianu, Rusya’nın bugüne kadar Kıbrıs sorununda izlediği tutumun da değiştiğini kaydederek, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e de, ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde hazırlanan, silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik yasa tasarısının oluşturulma aşamasına katıldığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

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