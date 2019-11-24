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Kiprianu: “Doğal gaz rezervleri çözüme ve barışa katkı koyabilir”

24 Kasım 2019 Pazar 16:46
Kiprianu: “Doğal gaz rezervleri çözüme ve barışa katkı koyabilir”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervlerinin, teşvik olarak kullanılması durumunda Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyacağı iddiasında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervlerinin Kıbrıs sorununun çözümüne ve bölgesel barışa katkı koyabileceğini söyledi.

Habere göre, Kiprianu, AKEL tarafından düzenlenen enerji konulu bir panelde yaptığı konuşmada, şu anki Rum hükümetinin doğal gaz ve enerji konularını, Güney Kıbrıs’ın jeopolitik önemini artırmak, Kıbrıs sorununu ortaya koymak ve ekonomik kalkınma amacından ziyade iç siyasette bir imaj yaratma unsuru olarak kullandığını ifade etti.

Enerji faktörünün teşvik olarak ortaya konması durumunda Kıbrıs sorununun çözümünün ileri götürülmesinde önemli rol üstlenebileceğini savunan Kiprianu, önceliğin ise doğal gaz sıvılaştırma terminalinin inşası ve akabinde buradan elektrik enerjisi üretilmesine verilmesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Andros Kiprianu
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