Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

Kiprianu:"Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı iki devletli çözüm fikrinden vazgeçmezse, konferans yapılmasına gerek olmadığını söyledi"

23 Mayıs 2021 Pazar 13:37
65 Okunma
Kiprianu:"Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı iki devletli çözüm fikrinden vazgeçmezse, konferans yapılmasına gerek olmadığını söyledi"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, eğer Rum tarafı, tezlerinin özünden taviz vermeksizin bazı inisiyatifler almayarak Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumuna cesaret verirse ve Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı iki devletli çözüm fikrinden vazgeçmezse, konferans yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Kiprianu, Cenevre’de yapılan gayriresmî 5+1 konferansı, Türkiye’nin masaya ilk defa resmen iki devletli çözüm önerisini koyma fırsatı bulmuş olmasından dolayı “büyük başarısızlık” olarak nitelendirirken, inisiyatif alınmazsa adanın kesin olarak bölüneceğini ifade etti.

Habere göre Kiprianu, uluslararası toplumdan da çok hafif tepkiler geldiğini ve bunun, gelecek için oldukça endişe verici olduğunu kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi de, AKEL-Rum Hükümeti arasındaki çatışmanın dün de devam ettiğini ve Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt vererek, AKEL’in Türkiye’nin tüm bölge ülkeleri aleyhindeki politikasını görmezden gelerek, “Türk saldırganlığının” suçlusunun Anastasiadis olduğunu iddia ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kusios, AKEL’in partisel çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğunu ve dört senedir Türk saldırganlığının sebebinin Anastasiadis olduğunu söylediğini; bunu da küçük partisel çıkarlar ve hedefler için yaptığını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği’nden Cumhurbaşkanı ve hükümete çağrı
İnsan Hakları Derneği’nden Cumhurbaşkanı ve hükümete çağrı
Anastasiadis, Brüksel’e gidiyor
Anastasiadis, Brüksel’e gidiyor
Erkan Yıldırım 2016’dan beri Ada’ya hiç gelmedi
Erkan Yıldırım 2016’dan beri Ada’ya hiç gelmedi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim