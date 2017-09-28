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Kiracılar dikkat: Sahte kira sözleşmeleri piyasada!

Piyasada yeni türeyen ‘sahte emlakçılar başkalarına ait evleri ‘sahte sözleşme yaparak kiralıyor.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:39
Kiracılar dikkat: Sahte kira sözleşmeleri piyasada!

Teoman Turan

Başkent Lefkoşa’da başka emlak şirketlerine ait olan evleri, internet üzerinden  kendi sorumluluğundaymış gibi gösterip farklı kişilere kiralayan zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk hakkındaki soruşturma sürüyor.

Sahte kira sözleşmeleriyle kiraladığı evler karşılığında binlerce lira alan zanlının sahtekârlıkla aldığı para miktarı gün geçtikçe artıyor. Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada dolandırıcılık olayının Temmuz – Eylül 2017 tarihleri arasında meydana geldiğini kaydeden polis, zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün, kiralık ev sitelerine başka emlakçıların yetkisinde olan evlerin resimlerini koyarak müşteri bulduğunu ve Lapis Emlak Şirketi adı altında sahte kira sözleşmesiyle bu evleri kiraladığını söyledi. 

Aldığı para 50 bin liraya ulaştı

Polis, zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün sahte kiralama sözleşmeleri ile sahtekârlıkla 49 bin 550 TL para aldığını ifade etti. Polis, zanlının tutuklandığı, haberini gazetelerden öğrenen mağdurların polise gelerek şikâyette bulunduğunu ve her gün yeni şikayetler olduğunu söyledi. Polis, zanlın aleyhine gelen şikâyetlere yenilerinin eklenebileceğini belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Diyalog Gazetesi

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