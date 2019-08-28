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Kiracısı olduğu evdeki fabrika malzemelerini sattı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da kiracısı olduğu evin bahçesi içerisinde bulunan eşyaları ve ham maddeleri hurdacıya satan zanlı Süleyman Aslan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:57
Kiracısı olduğu evdeki fabrika malzemelerini sattı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 24 Ağustos’ta saat 16.00’da karakola gelen İskele'de sakin Ata Tepe’nin yaptığı şikayette kendisine ait Şafak Sokak no 4 Çağlayan Lefkoşa adresindeki ikametgahın ön bahçesi içerisinde bulunan kapatmış olduğu fabrikasında kullandığı, 1 adet Niplin Pres makinesi, 1 adet ağaç sıvama ve tornolama makinesi, 1 adet Kenet pres makinesi, 2 adet J.A.V tipi filtre sarma makinası, 1 adet sanayi tipi punto kaynak makinesi, 21 adet 200 litrelik variller içerisinde bulunan 250 kiloluk macun kıvamındaki P.V.C hammaddesinin demirden mamul çeşitli kalıp ve tezgahların ve 1 varil dop yağını, 10.03.2019 ve 02.08.2019 tarihleri ile 11.30 ve 12. 00 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin Süleyman Aslan, tarafından sirkat edildiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, bu mesele ile ilgili olarak Lefkoşa'da sakin Süleyman Aslan’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını söyledi. Polis, yine bu mesele ile ilgili Süleyman Aslan’ın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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