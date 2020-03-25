Kıral: Maddi manevi yanlarındayız

Salamis Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kıral, ilk etapta pozitif görülen 27 Salamis çalışanının son 15 gündür otelde yatıp kalktığını söyledi.

“Kamuoyu müsterih olsun, sağlık kurallarını tam uyguladık ve bu emekçi arkadaşlarımıza minnettarız” diyen Kral, üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Kıral, “Maddi manevi bu emekçilerimizin yanında olacağız” ifadesini kullandı.

Kıral, testlerin ilk etapta yol gösterdiğini ancak tüm vakaların pozitif oluşmayabileceğimi belirterek, “Kesin sonuçları bekleyeceğiz” dedi.

Alman turistlere 15 gündür gece gündüz hizmet veren personeline seslenen Kral şöyle dedi:

“Bu personelimizin maddi manevi yanında olacağız. Para hesabı yapmayacağız.

Kamuoyu bilsin ki; bu personelin dışarısı ile teması olmadı. Fedakarca içeride hizmet verdiler. Biz de bu personelimizin yanında olacağız.”