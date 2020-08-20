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Kiralık Araç İşletmecileri Birliği'nden ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:36
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Kiralık Araç İşletmecileri Birliği'nden ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Sucuoğlu’nun Çalışma Bakanlığındaki makamında gerçekleşen görüşmede, Serdaroğlu, CoVid-19 salgını dolayısıyla, eğitim ve turizm sektörlerine bağımlı durumdaki işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, Devletin maaş desteği listesine kiralık araç işletmecilerinin de katılmasını istedi.

Serdaroğlu, işverenlere %75 oranında yapılan yatırım desteği için teşekkür etti.

Bakan Faiz Sucuoğlu da, söz konusu desteklerin Başbakanlık’ta bir heyet tarafından belli kriterler göz önüne alınarak belirlendiğine işaret ederek, bunun yerine kiralık araç işletmecilerinin 5 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmelere sağlanacak destekten faydalandırılabileceğini kaydetti.

Sucuoğlu,  Birliğin bir itirazı söz konusuysa bunu, Bakanlığının ilgili komiteye iletebileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kiralık Araç İşletmecileri BirliğiFaiz SucuoğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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