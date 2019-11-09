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Kiralık araç karşı şeride geçti

09 Kasım 2019 Cumartesi 21:20
Kiralık araç karşı şeride geçti

Bugün saat 20.15 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Fikret Arda (E-31), yönetimindeki ZMD 369 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Paralik LTD önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp karşı seride geçerek durmuştur.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fikret Arda ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Yıldız (K-31) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(BRT/PGM)

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Son Güncelleme: 09.11.2019 22:53
Anahtar Kelimeler:
HaberKıbrısKaza
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