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Kiralık araçla 4 metre derinliğe uçtu!

17 Eylül 2021 Cuma 16:06
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Kiralık araçla 4 metre derinliğe uçtu!

17.09.2021 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Yenierenköy'de 8 Ağustos Caddesi'nde Utku Kerem GÜLÇEK (E-46) yönetimindeki ZPG 792 plakalı salon araçla Kuzey istikametinden Güney istikametine sağa virajlı bir yolda yalnız başına ilerlerken dikkatsiz  bir şekilde sürüş yapıp,aracın sol ön tekerleği ile kaldırım taşına çarpması sonucu dümen hakimiyetini kaybedip yolun solunda 4 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür.  Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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