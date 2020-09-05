Kiralık araçla minibüs çarpıştı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da öğlen saatlerinde meydana gelen kazada kiralık araç ve minibüs çarpıştı.

Küçük Kaymaklı'da bulunan Abdi İpekçi Caddesi üzerinde saat 13:15 sıralarında, 25 yaşındaki Abdullahi Bashir Bakarı, ZRB 496 plakalı araç ile doğu istikametine süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrederken, sola dönüş yapacağı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj üzerinden karşı şeride geçti. O esnada yolcu indirmek için yolun solundaki otobüs durağında duran 61 yaşındaki Zeki Kayabaşı yönetimindeki THU 455 plakalı minibüsün sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.