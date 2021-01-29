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Kiralık olmayan evi 4 farklı kişiye kiraladı

24 yaşındaki şahıs tutuklandı.

29 Ocak 2021 Cuma 12:47
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Kiralık olmayan evi 4 farklı kişiye kiraladı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

Ocak 2021 ayı içerisinde, A.Y.(E-24)’nin kendisini emlakçı olarak tanıtarak sahte beyanda bulunduktan sonra 4 farklı kişiye gerçekte kiralık daire olmamasına rağmen daire kiralayacağı beyanında bulunup bahse konu şahıslardan toplamda 14.000 TL nakit parayı kira bedeli olarak alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin ettiği ayrıca almış olduğu paralar karşılığında bir şirkete ait sahte makbuz düzenleyip, bahse konu şahıslara vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 29.01.2021 13:52
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