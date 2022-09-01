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Kirasını ödeyemeyen kiracısını ciddi şekilde darp etti

Limasol'da 76 yaşındaki karı-kocanın, kiracıları olan İran uyruklu siyasi sığınmacıyı kirayı ödemediği gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettikleri bildirildi.

01 Eylül 2022 Perşembe 12:36
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Kirasını ödeyemeyen kiracısını ciddi şekilde darp etti


Politis gazetesi, Limasol’da dün akşam meydana gelen olayda, 76 yaşındaki karı-kocanın, kiracının kapısına giderek kirayı istediklerini; İranlı kadının 2-3 aydır maddi sıkıntı içerisinde olduğunu ve kirayı ödeyemeyeceğini söylediğini, bunun üzerine karı-kocanın İranlı kadını darp ettiğini yazdı.

Olayın video kaydının da bulunduğunu ve sosyal medyada yayınlandığını kaydeden gazete, darp edilen kadının Limasol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve yaşlı karı-koca aleyhinde tutukluluk emri verildiğini belirtti.

Haberde, yaşlı karı-koca aleyhinde geçmişte de polise şikayette bulunulduğu ifade edildi.

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