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Kirazın kilosu 20 lirayı buldu

Hafta sonları Lefkoşa Terminal Alanı’nda kurulan Açık Pazar’a vatandaşın ilgisi bu hafta da yoğundu

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:54
Kirazın kilosu 20 lirayı buldu

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Hafta sonları Lefkoşa Terminal Alanı’nda kurulan Açık Pazar’a vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Marketlerin ve kasapların cep yaktığı KKTC’de vatandaşın alışveriş için tercih ettiği ilk yer açık pazarlar oluyor. 

Tezgahların kralı kilosu 20 TL ile kiraz

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Meyvelerin bu hafta da cep yaktığı açık pazarda tezgahların kralı kilosu 20 TL’yle kiraz olurken, yerli kayısı da ondan aşağıya kalmayarak kilosu 15 TL ile vatandaşı uzaktan baktırdı. 

Domates de eski şaşalı günlerine döndü 

Sofraların olmazsa olmazı domates eski şaşalı günlerindeki gibi görücüye yine kilosu 5 TL ile çıktı. Hemen hemen her yemeğin olmazsa olmazı konumunda olan domates yazın da cep yakacak gibi görünüyor.  

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Son Güncelleme: 11.06.2018 09:58
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aTi 2018-06-11 10:16:10

:D petrole veya dolara geldikce elektıgıge butun devlet harclarına goymayı bılırsınız aha temel tuketim gidası zamlandı asgarı ucrete Zam ? hanı ?

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