Kirazın kilosu 20 lirayı buldu

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Hafta sonları Lefkoşa Terminal Alanı’nda kurulan Açık Pazar’a vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Marketlerin ve kasapların cep yaktığı KKTC’de vatandaşın alışveriş için tercih ettiği ilk yer açık pazarlar oluyor.
Tezgahların kralı kilosu 20 TL ile kiraz
Domates de eski şaşalı günlerine döndü
Sofraların olmazsa olmazı domates eski şaşalı günlerindeki gibi görücüye yine kilosu 5 TL ile çıktı. Hemen hemen her yemeğin olmazsa olmazı konumunda olan domates yazın da cep yakacak gibi görünüyor.
:D petrole veya dolara geldikce elektıgıge butun devlet harclarına goymayı bılırsınız aha temel tuketim gidası zamlandı asgarı ucrete Zam ? hanı ?