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“Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Sucuoğlu tarafından açıldı

18 Ekim 2019 Cuma 18:43
“Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Sucuoğlu tarafından açıldı

Kırgızistan’dan 5 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 25 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Kırgızistanlı 5 ressam Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev’in hazırladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi”nin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistanlı sanatçılar adına Stalbek Toktoev ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 100’ün üzerinde çalıştayın yapıldığını ve 154 serginin açıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından Kırgızistanlı sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdelesi kesildi.

Sergi 25 Ekim tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

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