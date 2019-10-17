Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Kırgızistanlı 5 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı Sergi Cuma Günü Açılıyor

17 Ekim 2019 Perşembe 09:50
Kırgızistanlı 5 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı Sergi Cuma Günü Açılıyor

Kırgızistanlı 5 ressam  Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı,  25 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Cuma günü açılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, saat 09.00’da, Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek. 
ESERLERDE, KÖY VE ŞEHİR YAŞAMININ YANISIRA KIRGIZ KÜLTÜRÜ YANSITILACAK
Kırgızistanlı sanatçılardan Gulnafis Mergenbaeva'nın eserlerinde yaşadığı şehri ve insanlarını ifade ediyor. Sanatçı Ulan Dzhaliyev'in çalışmaları ise sanatçının ana köyünün ve çocukluk temasını anlatıyor. 
Bir diğer sanatçı Yrysbai Tolonov, anıtsal türde çalışmalar yapıyor. Sanatçı Abduvali Buranbaev’de eserlerinde Kırgızistan hayatını tasvir ediyor. Stalbek Toktoev ise eserlerinde savaş sonrasını anlatıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KırgızistanHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde Çocuklara Egzersizler Yaptırdı
Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde Çocuklara Egzersizler Yaptırdı
En fazla yağış nereye düştü?
En fazla yağış nereye düştü?
Ulaştırma Bakanlığı ile DAÜ arasında işbirliğini öngören bir mutabakat anlaşması imzalandı
Ulaştırma Bakanlığı ile DAÜ arasında işbirliğini öngören bir mutabakat anlaşması imzalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim