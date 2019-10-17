Kırgızistanlı 5 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı Sergi Cuma Günü Açılıyor

Kırgızistanlı 5 ressam Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı, 25 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Cuma günü açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, saat 09.00’da, Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ESERLERDE, KÖY VE ŞEHİR YAŞAMININ YANISIRA KIRGIZ KÜLTÜRÜ YANSITILACAK

Kırgızistanlı sanatçılardan Gulnafis Mergenbaeva'nın eserlerinde yaşadığı şehri ve insanlarını ifade ediyor. Sanatçı Ulan Dzhaliyev'in çalışmaları ise sanatçının ana köyünün ve çocukluk temasını anlatıyor.

Bir diğer sanatçı Yrysbai Tolonov, anıtsal türde çalışmalar yapıyor. Sanatçı Abduvali Buranbaev’de eserlerinde Kırgızistan hayatını tasvir ediyor. Stalbek Toktoev ise eserlerinde savaş sonrasını anlatıyor.