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Kırıkkale’de büyük yangın

Ülkede bugün çeşitli bölgelerde çıkan yangınlarda çok sayıda balyayla ağaç ve 1 araç yandı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:45
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Kırıkkale’de büyük yangın

Ülkede bugün çeşitli bölgelerde çıkan yangınlarda çok sayıda balyayla ağaç ve 1 araç yandı.

Polisin açıklamasına göre, bugün saat 10.45 sıralarında,  Kırıkkale köyünün Tatlıkuyu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu; 150 dönüm anız, 350 dönüm kıraçlık alan içerisinde bulunan kuru otlar, 20 adet rulo balya tamamen;  5 zeytin ve 200 akasya ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.  

Hamitköy'de  bugün 13.00 sıralarında Çınarlı Sokak üzerinde yoldan geçmekte olan çekici aracın vinç bölümünün elektrik tellerine takılıp, koparması ve direğin kırılması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın  sonucu yaklaşık 2 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlarla bir adet rulo balya yanarak zarar gördü.  Her iki yangın itfaye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Lefkoşa'da saat 18.00 sıralarında Rauf Denktaş Caddesi üzerinde park halinde bulunan  FY 008 plakalı salon araçta,  muhtemelen mazot kaçağından dolayı çıkan yangın sonucu, motor bölümünün üst kısmında bulunan plastik aksamlar yanarak zarar gördü. Yangın, bölgedeki duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 01.07.2020 21:07
Anahtar Kelimeler:
YangınKKTC Yangın
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