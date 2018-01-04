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Kırıp döktüler

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Kız meselesi yüzünden bar işletmecisine zarar veren 3 kişiyi kamera kayıtları ele verdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:15
Kırıp döktüler
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Havadis'ten Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa’da Snap Bar isimli eğlence mekânı önceki gün sabaha karşı baskına uğradı. Mekânın işletmecisiyle kız meselesi yüzünden husumetli olan Osman Kaya, Uğur Atay ve Reşat Kaya sabah kapısına dayandıkları mekâna zorla girip, içeride ne varsa kırıp döktü. Kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan zanlılar polisteki ifadelerinde suçlarını kabul etti. Zanlılar dün yargılanacakları davalardan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Sabah 05:00’te baskın

Zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, olayın 1 Ocak 2018 tarihinde saat 05:00 sıralarında Lefkoşa'da Snap Bar isimli işyerinde meydana geldiğini belirterek, Osman Kaya, Uğur Atay ve Reşat Kaya’nın, kız meselesi yüzünden mekânın işletmecisiyle husumetli olduklarını, bu nedenle giriş kapısını kırıp içeriye girdiklerini söyledi. Polis, mekana giren zanlıların bar içerisindeki muhtelif eşyaları ve ses sistemini kırdıklarını ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğini ve zanlıların kimliğinin tespit edilmesi üzerine önceki gün tutuklandıklarını ifade etti. Zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlıları teminatla serbest bıraktı.

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