“Kirli ittifaklara karşı uyanık olunmalı”

Sönmezliler Ocağı yönetim kurulunca yapılan açıklamada, “İki Toplumlu Tarihsel Diyalog Araştırma Derneği”nin ara bölgede düzenlediği çalıştay eleştirildi.

Çalıştayın, tarih boyunca adada yaşananların unutulmasını öngördüğü savunulan açıklamada, “Toplu katliamların, Ada Türklerinin 1974 öncesi maruz kaldığı tehdit, baskı ve zulümlerin unutulması, milli günlerin kutlanmaması, şehitlerin anılmaması, bunun yerine çalıştay sonrası çıkarılacak sözde kaynak kitapçığın öğretmenlere dağıtılmasının öngörüldüğü çalışmada, esas amacın Kıbrıs Türklerine kendi tarihini unutturmak olduğu” iddiaları yer aldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın da eleştirildiği açıklamada, “Rum kesiminde İngilizce tarih kitaplarından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bahseden sayfa sökülüp atılır ve daha sonra Rum Eğitim Bakanı tarafından kitap tümden yasaklanırken, Kıbrıs Türkünün onurlu varoluş mücadelesini içeren tarihinin uydurma çalıştaylar tertip edilerek yok sayılmak istenmesi, bu adada Kıbrıs Türk varlığını inkâr etmek anlamındadır. Bu gibi kirli oyunlara geçit vermeyeceğimiz bilinmelidir.” denildi.