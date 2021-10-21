Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
banner107

“Kirli ittifaklara karşı uyanık olunmalı”

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk halkının geleceğine yönelik sinsi oyunlara bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, “kirli ittifaklara karşı KKTC yöneticileri ve halkı uyanık olmaya” davet etti.

21 Ekim 2021 Perşembe 13:27
42 Okunma
“Kirli ittifaklara karşı uyanık olunmalı”
banner108

Sönmezliler Ocağı yönetim kurulunca yapılan açıklamada, “İki Toplumlu Tarihsel Diyalog Araştırma Derneği”nin ara bölgede düzenlediği çalıştay eleştirildi.

Çalıştayın, tarih boyunca adada yaşananların unutulmasını öngördüğü savunulan açıklamada, “Toplu katliamların, Ada Türklerinin 1974 öncesi maruz kaldığı tehdit, baskı ve zulümlerin unutulması, milli günlerin kutlanmaması, şehitlerin anılmaması, bunun yerine çalıştay sonrası çıkarılacak sözde kaynak kitapçığın öğretmenlere dağıtılmasının öngörüldüğü çalışmada, esas amacın Kıbrıs Türklerine kendi tarihini unutturmak olduğu” iddiaları yer aldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın da eleştirildiği açıklamada, “Rum kesiminde İngilizce tarih kitaplarından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bahseden sayfa sökülüp atılır ve daha sonra Rum Eğitim Bakanı tarafından kitap tümden yasaklanırken, Kıbrıs Türkünün onurlu varoluş mücadelesini içeren tarihinin uydurma çalıştaylar tertip edilerek yok sayılmak istenmesi, bu adada Kıbrıs Türk varlığını inkâr etmek anlamındadır. Bu gibi kirli oyunlara geçit vermeyeceğimiz bilinmelidir.” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Sönmezliler Ocağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza Mahkemelerindeki Tebliğ ve İcra Memurları Grevde
Kaza Mahkemelerindeki Tebliğ ve İcra Memurları Grevde
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Akaryakıt krizi: Toplu taşıma durabilir
Akaryakıt krizi: Toplu taşıma durabilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim