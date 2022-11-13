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“Kırmızı Başlıklı Kız” çocuk oyunu sahneleniyor

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin, KKTC’nin 39. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği “Kırmızı Başlıklı Kız” çocuk oyunu sahneleniyor.

13 Kasım 2022 Pazar 10:22
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“Kırmızı Başlıklı Kız” çocuk oyunu sahneleniyor



Charles Perrault'nun eserinden uyarlanarak, Ünsal Sicilli tarafından yazılıp, Ayhatun Ateşin tarafından yönetilen, müziklerini Caner Anar’ın, dekor ve kostüm tasarımını Şebnem Kepkep’in yaptığı “Kırmızı Başlıklı Kız” çocuk oyunu, ilk olarak Güzelyurt’da sahnelenecek. Oyun daha sonra Lefkoşa ve İskele’de devam edecek.

Yalçın Kurtcebe, Bikem Türker, Devin Canbaz, İren Hatipoğu, Ekin Duruk’un oynadığı oyun, Cumhuriyet kutlamaları ardından aralık ve ocak ayında okulların taleplerine göre oynamaya devam edecek.

Milli Günleri Kutlama Komitesi tarafından Alashia Terracotta Sanat Topluluğu organizesiyle, Ayhatun Ateşin proje sorumluluğunda oynanacak “Kırmızı Başlıklı Kız “isimli oyun, Milli Eğitim Bakanlığı, BRTK ve Başman Vakfı katkılarıyla planlanırken, oyun mekanları Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi ve Kültür Dairesi yardımlarıyla sağlandı.

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