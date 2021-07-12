Kırsal Bölgelerde, Belediyelerin Yükü Ağır!

Bildiğiniz gibi KKTC’de 28 Belediye var. Bu Belediyelerin hepsinin farklı sorun ve sıkıntıları olsa da, kırsal Belediyelerin ortak noktaları oldukça fazla.

Ortak noktadan kastım, gerçek anlamda; hem yerel de, hem merkezi hükümette oldukça fazla sıkıntılar yaşıyorlar.

Belediyelerden Karpaz bölgesini ele alacak olursak, sorunların burada bile farklılık gösterdiğini açıkça görebiliriz.

Bugün; İskele, Mehmetçik, Büyükkonuk, Y. Erenköy ve Dipkarpaz Belediyesini ele alacak olursak, gözle görülür farklılıklarını hemen yaşayabiliriz.

Belediyelerin merkeze uzaklığı, nüfus yapısı, bağlı bulundukları köyler, sınırlarında bulunan iş sahaları, genç-kadın-yaşlı nüfus oranı, Beldenin konumu gibi, birebir ekonomiye etkisi olan sebepler var.

Tabii bu farklılıkların yanında, maalesef Devlet yetkili organları ile yaşanan büyük sıkıntılar da var. Bunu özellikle belirtmek isterim.

Sadece Dipkarpaz Beldesinin konumu, ve yasal ‘’YASAKLAR’’ ile çevrili olması, burada birçok yetkili organı devreye sokuyor.

Bölgenin sit alanları ile çevirili olması, sahil kenarları olması, Turizm tesisleri olması, Rumların bölgede yerleşik yaşaması, Milli park sınırları olması, endemik bitki türlerinin görülmesi, koruma altına alınan eşek ve kaplumbağaların olması bunların başında geliyor.

Bu özellikler bölgede; Dışişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Eski Eserler Dairesi, Anıtlar Yüksek kurulu, Turizm Bakanlığı, Çevre Korum Dairesi gibi kurum kuruluşların da elinin burada olması demek. ‘’SÖZDE.’’

Bu durum, her ne kadar avantaj gibi görünse de, bana göre inanılmaz bir yetki karmaşası yaratıyor.

Tabii ki yapılması gereken bu yetkileri kaldırmak değil, ortak bir payda etrafında toplanmak, istişare etmek. Ben bu birleşmeyi hiç görmedim. Umarım yakında olur. Aksi halde herkes bir ağızdan konuşmaya, devam edecektir.

Yetki karmaşası; birçok çarpık yapılaşma, bilinçsiz kutuplaşma, plansızlık, gibi sorunları beraberinde getiriyor.

Bunun yanında, halkın sadece Belediyeleri muhatap görmesi doğal olarak tüm sorunların çözüm noktasını da, Belediyelere yüklüyor.

Toparlayacak olursak, şöyle bir gerçek var. Belediyelerin kesintisiz dört yıllık görev süresi var. Ve bu süreçte, Stratejik planlama ve vizyon-misyonu masaya yatırmak gerekir.

Şeffaf bir şekilde stratejik planlamayı gören halk, bu görev sürecini daha sağlıklı takip edecektir.

Günübirlik politika oluşturma süreci bana göre bitmiştir. Yerelden başlayan planlama şarttır. Halk bunu talep etmelidir.

Evet, kırsalda Belediyecilik çok ama çok zordur. Ama planlama bu zorlukları ortadan kaldıracaktır. Bu planlama, kafadan geçen planlama olarak algılanmasın lütfen.

Kısa vadede dört yıllık, uzun vadede 10-20 yıla çıkartılan planlamalar yapılmalıdır. Karpaz bunu hak ediyor.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.