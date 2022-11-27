Kırsal kalkınma için bölge toplantıları başlıyor

Konu ile ilgili açıklama şu şekilde:

İki ülke arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında tarım, turizm, sanayi ve girişimcilik alanlarında hibe programlarımız açıklanmıştır. Bu kapsamda 2 Aralık'ta son bulacak ön başvuru süreci devam etmektedir. Salgın sonrası içinde bulunulan ekonomik koşullar değerlendirildiğinde bu destekler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin büyümesi için değer taşımaktadır.

Küresel ve bölgesel gıda arz güvenliğinin önemi, salgın sürecinde bir kez daha görülmüştür. Bu anlamda, Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının doğru politikalarla desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

Açıklanan hibe programlarının yanında, Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının ihtiyaçlarının doğru tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bölge toplantıları planlanmıştır. Toplantıların ilki 29 Kasım Salı günü Güzelyurt’ta, Atatürk Kültür Merkezi’nde ve saat 10:00’da yapılacaktır. Toplantılarda mevcut hibe programları hakkında bilgilendirmenin yanı sıra üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik anket çalışması yapılacaktır.

“Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantıları” toplamda 11 bölgede gerçekleştirilecektir. Her bölge için önceden duyuru yapılacaktır.

Tüm halkımız davetlidir.