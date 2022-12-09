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Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantılarının Dördüncüsü, Beyarmudu’nda düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarımsal faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yerel üreticiye destek olmak amacıyla düzenlenen “Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantıları”nın dördüncüsü, 8 Aralık Perşembe günü, Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde düzenlendi.

09 Aralık 2022 Cuma 12:18
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Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantılarının Dördüncüsü, Beyarmudu’nda düzenlendi



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tahıl ambarı konumunda bulunan, çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerinin en yoğun olarak gerçekleştiği Beyarmudu Bölgesi’ndeki üreticiler, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin finans desteği sağladığı tarım ve hayvancılık alanındaki hibe programları hakkında detaylı bilgi edinirken, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 4K, GİKAD, İŞKAD ve TİKA kurumlarının da bulunduğu yetkililere ihtiyaçlarını doğrudan dile getirebilme imkânı buldu.

Şimdiye kadar Güzelyurt, Lefke, Yenierenköy-Dipkarpaz ve Beyarmudu bölgelerinde gerçekleşen toplantılar, 7 bölgede daha düzenlenecek. Halkın katılımına açık olan toplantılara katılmak isteyen üreticiler; Twitter, Facebook ve Instagram platformları üzerinden KEİ Ofisi hesaplarını takip ederek duyuruları takip edebilirler.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKöy ToplantılarıTürkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ve Ekonomik İş Birliği OfisiKEİ
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