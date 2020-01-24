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Kırsal kesim arsalarına elektrik enerjisi götürüldü

Yenierenköy ve Bostancı’daki kırsal kesim arsalarına elektrik enerjisi götürüldü.

24 Ocak 2020 Cuma 17:33
Kırsal kesim arsalarına elektrik enerjisi götürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik enerjisi götürülmesi adımını, Bakanlığa bağlı Sosyal Konut Müdürlüğü attı.

Yaklaşık 5 yıl önce dağıtılan ve içerisinde inşaatı bitmiş konutların da bulunduğu Yenierenköy ve Bostancı kırsal kesim arsalarına dün ve bugün itibarıyla elektrik enerjisi götürüldü. 

Her iki bölgede yapılan keşif çalışmalarının ardından Sosyal Konut Müdürlüğü’nce proje keşif bedellerinin tespit edilmesi ve gerekli ödemelerin yapılması sonrası Yenierenköy ve Bostancı’daki kırsal kesim arsaları elektrik enerjisine kavuştuğu beliritldi.  

Her iki bölgede toplam 35 hak sahibi, bu alt yapı çalışmalarından yararlanmış oldu. 

Ayrıca, geçen günlerde Bostancı kırsal kesim arsalarının yollarıyla ilgili yapılan keşif sonrasında yol proje çalışmasına başlandığı duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik
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