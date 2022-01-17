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Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Kıbrıs’ta kırsal kesime gereken önemin verilmediğini kaydeden Çıldır, “Köylerde 2 tane üniversite bitirmiş ama mesleklerini yapamayan, çiftçilik yapan, kahvehane işleten, minibüs şoförlüğü yapan gençlerimiz var. Kıbrıs’ta çok ciddi bir sosyal adaletsizlik var. Kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımıza sahip çıkılmıyor. Bu zamana kadar bu vatandaşlara siyasiler vaatlerde ulundu ancak kimse onlara sahip çıkmadı. Kısal kesimdeki bu gençlerimize devlet desteği verilmeli ve üretimde daha fazla yer almaları sağlanmalı. Bu gençlerimiz ötekileştirilmemeli” dedi.

Toplu konut projeleri ile ev sahibi olmayan insanların ev sahibi olmaları için projelerinin hazır olduğunu kaydeden Çıldır, “Kira öder gibi vatandaşlarımız ev sahibi olabilecek. Toplu konut birimi kuracağız, müteahhitlerimizle birlikte ev sahibi olmayan insanlarımızı ev sahibi yapacağız” dedi.

Özel sektör ve devlette çalışanlar arasındaki adaletsizliği dile getiren Çıldır, “Özel sektör ve devlet çalışanları arasında farkı ortadan kaldıracağız. Özel sektör çalışanlarının koşulları iyileştirilmeli ve bunun için de elimizden geleni yapacağız. Daha farklı bir Demokrat Parti geliyor. 23 Ocak halkımızın karar verme, irade ve demokrasi günüdür. Halkımız mutlaka sandığa gitsin ve oylarını kullansın” çağrısında bulundu.