Kırşan: Siyasilere olan güvensizliği , istikrarlı bir hükümetle yıkacağız"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili aday adaylığına başvuran Osman Kırşan, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in sunduğu “Seçim Masası” programına konuk olarak soruları yanıtladı.

2010 ila 2014 yılları arasında iki dönem UBP’den Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttüğünü, 2015 – 2021 yılları arasında ise UBP İskele İlçe Başkanlığı görevini üstlendiğini anlatan Kırşan, yaklaşık bir ay kadar önce, Milletvekilliği adaylığı gündeme geldiği için söz konusu görevini devrettiğini kaydetti.

“BÖLGEDEKİ BAŞARIMIZI, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİYLE TAÇLANDIRDIK”

2015 yılında ilçe başkanı seçilmesinin ardından UBP’nin hem vekil hem de belediye başkanı sayısının arttığını aktaran Kırşan, söz konusu başarılarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde taçlandırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 43, ikinci turda ise yüzde 71 oy oranıyla “devrettikleri cumhurbaşkanlığı makamını geri aldıklarını” söyleyen Kırşan, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ekibimizle ciddi çalışmalar yaptık, her kapıyı çaldık… Elde edilen zaferde, ciddi bir rol aldığımıza inanıyorum” dedi.

“UBP İLE BÜYÜDÜM, PARTİNİN AFİŞLERİNİ ASARAK BUGÜNLERE GELDİM”

Muhtar bir babanın çocuğu olarak UBP ile büyüdüğünü, partinin afişlerini asarak, gençlik kollarında çalışarak bugünlere geldiğini anlatan Kırşan, “Şimdi de ‘önce ülkemiz, sonra partimiz’ diyerek, elimizi taşın altına koyma vaktimizin geldiğine inanıyorum. Genelde ülkemiz, özelde bölgemizdeki sıkıntıları Meclis kürsüsünden dile getirmek, çözüm yolları üretmek için aday oldum” şeklinde konuştu.

“BİRİNCİL HEDEFİMİZ EKONOMİ”

Ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunu ifade eden Kırşan, “Birincil hedefimiz, ekonominin kalkınması. Bunun için ne gerekiyorsa yapıp, ekonomimizi güçlendireceğiz, halkımızı daha mutlu bir hale getireceğiz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÜNİVERSİTE İZNİ VERİLECEK OLAN İLK BÖLGE İSKELE OLACAK, SÖZÜNÜ ALDIK”

Ekonominin kalkınması için turist ve öğrenci sayısının artması gerektiğini vurgulayan Kırşan, “Üniversitesi olmayan tek ilçe, İskele’dir. Bunu Sayın Başbakan da söylüyor. Önümüzdeki dönem üniversite izni verilecek olan ilk bölge İskele olacak, bunun sözünü aldık” ifadelerini kullandı.

“SİYASİLERE OLAN GÜVENSİZLİĞİ, UZUN VADELİ HÜKÜMETLERLE YIKACAĞIZ”

Halkın içinde gezdiklerini, vatandaşın siyasilere olarak güveninin azaldığını gözlemlediğini aktaran Kırşan, “Bu algıyı, kuracağımız uzun vadeli hükümetlerle ve verdiğimiz sözleri tutmakla yıkacağız. Yapıcı olmalıyız. Konuştuğumuzu, söylediğimizi yapmamız gerek. Bu sayede güvensizliği ortadan kaldıracağız” dedi.

“ÜRETİMİ ELE ALMAMIZ GEREK”

15 yıldır İskele’de esnaflık yaptığını anlatan Kırşan, bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan ciddi bir kesimin bulunduğunu, pandeminin ekonomik etkilerinin hayvancıyı olumsuz yönde etkilediğini anlattı.

“Yem fiyatları o kadar yükseldi ki hayvancı hayvanını yediremiyor, yem alamayan hayvandan da yeterli verimi alamıyor” ifadelerini kullanan Kırşan, “Üç liralık yem alması gereken hayvancı, bir liralık yem alabiliyor. Üretimi ele almamız gerek” şeklinde konuştu.

“DIŞA BAĞIMLI OLDUĞUMUZ SÜRECE BU SIKINTILAR DEVAM EDECEK”

“Biz esnaflar, bu krizden vatandaştan daha çok etkileniyoruz” diyen Kırşan, “Dolarla alıp TL ile satıyoruz. Döviz sürekli yükselişte. Bir yıldır fiyat değiştirmekten iş yapmaya fırsat bulamaz hale geldik. İstikrar için ekonomi güçlü olmalı. Güçlü ekonomi, üretmekle oluyor. Dışa bağımlı olduğumuz sürece bu sıkıntılar devam edecek. Üretelim ki kendi kendimize yetelim” dedi.

“UBP AMBLEMİNİ KULLANARAK BİR YERLERE GELMEK İSTEYEN BİRİ DEĞİLİM”

Son olarak partililerine seslenen Kırşan, 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek aday ve sıralama seçimine katılım çağrısında bulundu:

“Osman Kırşan, bu ülkeye yıllarca hizmet vermiş bir kardeşinizdir. Ben UBP amblemini kullanarak bir yerlere gelmek isteyen biri değilim. Osman Kırşan kendisi için değil, ülkesi için aday olmuş bir kardeşinizdir. Kimse koltuğun sahibi değil. UBP güçlü olduğu sürece, KKTC güçlü olacaktır. Taktir üyelerimizin. 11 Aralık’ta adaylarını seçmek için sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını rica ediyorum. İradeyi sandıktan üyeler çıkaracaktır.”

Kaynak : Kıbrıs Postası