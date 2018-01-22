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Kış Kampları 1-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak

Gençlik Dairesi’nin Kantara Kış Kampları 1-13 şubat tarihleri arasında 4 dönem olarak gerçekleştirilecek.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:28
Kış Kampları 1-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak
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Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre kamplar ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3 gece 4 gün şeklinde planlandı.

Kampa, 4 Şubat’ta 6 ve 7’nci sınıflar, 7 Şubat’ta 9 ve 10’uncu sınıflar, 10 Şubat’ta 7 ve 8’inci sınıflar ve 13 Şubat’ta da 11 ve 12’inci sınıflar dahil edilecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, düzenlenen basın toplantısıyla Kantara Kış Kamplarını duyurdu.

Gencay Eroğlu, kış kampının  “kültürel değerler”  sloganıyla gerçekleştirileceğini kaydederek, “Kültürümüze ait oyunlarımız, yaşam şekillerimiz, yemeklerimiz ve müziklerimizin işlendiği bir temayla yapılacak” dedi.

 23-24 Ocak tarihleri arasında Lefkoşa ilçesi dışından kayıtların kabul edileceğini belirten Eroğlu,  25 Ocak itibariyle yatak kapasiteleri dolana kadar genel kayıt alınacağını ve kayıt başvurularının Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacağını söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Gencay Eroğlu,  Gençlik Dairesi’nin sloganı haline getirdikleri “Sevgi Birbirimize Barış Hepimize” söylemine toplum olarak ihtiyaç olduğunu  vurguladı. 

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