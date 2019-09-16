Kış mesaisi bugün başladı

Kış mesaisinde kurumlarda Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-12.30 /13.00-16.15 saatleri arasında mesai yapılacak. Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ile Girne Gümrük Şube Amirliği’nde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri mesai 08.00 – 12.00/ 12.30 – 16.15, Perşembe günü ise 08.00 – 12.00/12.30 – 17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı, Şht. Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri mesai saatleri ise Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 07.30 – 12.00/12.30-15.45; Perşembe günleri ise 07.30 -12.00/12.30 -17.00 şeklinde olacak.

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel, yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 saati aşmamak ve haftada iki gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerinin kış mesai saatleri ise Pazartesi-Cuma 08.00-16.00 olarak düzenlendi.

Öte yandan vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri de haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Haftalık 40 saat üzerinden uygulanan kış mesaisi, 10 Mayıs’a kadar devam edecek.

(BRT)