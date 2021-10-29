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Kış Saati Uygulaması Başlıyor

KKTC’de kış saati uygulaması 31 Ekim Pazar günü başlıyor.

29 Ekim 2021 Cuma 09:13
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Kış Saati Uygulaması Başlıyor
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KKTC’de kış saati uygulaması 31 Ekim Pazar günü başlıyor.
Emirname uyarınca, 28 Mart 2021 Pazar gününden itibaren yürürlükte olan yaz saati (ileri saat) uygulaması 31 Ekim Pazar günü sona erecek. Pazar günü saat 04.00’te saatler bir saat geri alınacak. 
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 98 Yaz Saati Yasası’nın 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, yayınlamış olduğu İleri Saat Emirnamesi bu hafta sonu itibariyle sona eriyor. 
Açıklamada, “Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 23.03.2021 tarih ve E.S. (K-19 357-2021 sayılı kararı uyarınca 28 Mart 2021 Pazar gününden itibaren yürürlükte olan yaz saati uygulamasına saatlerin bir saat geri alınmasıyla son verilecek ve 31 Ekim Pazar günü saat 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00’e ayarlanacak” denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kış Saati Uygulaması
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