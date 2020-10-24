KIŞ SAATİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

KKTC'de kış saati uygulaması, saatlerin bir saat geri alınmasıyla yarın başlıyor.
Bakanlar Kurulu'nun Kış Saati Emirnamesi'ne göre, saatler yarın saat 04.00’te bir saat geri alınacak.
İleri saat uygulaması 29 Mart’ta başlamıştı.
KKTC'de kış saati uygulaması, saatlerin bir saat geri alınmasıyla yarın başlıyor.
KKTC'de kış saati uygulaması, saatlerin bir saat geri alınmasıyla yarın başlıyor.
Bakanlar Kurulu'nun Kış Saati Emirnamesi'ne göre, saatler yarın saat 04.00’te bir saat geri alınacak.
İleri saat uygulaması 29 Mart’ta başlamıştı.