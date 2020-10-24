Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

KIŞ SAATİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

KKTC'de kış saati uygulaması, saatlerin bir saat geri alınmasıyla yarın başlıyor. 

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:55
878 Okunma
KIŞ SAATİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

KKTC'de kış saati uygulaması, saatlerin bir saat geri alınmasıyla yarın başlıyor. 

Bakanlar Kurulu'nun Kış Saati Emirnamesi'ne göre, saatler yarın saat 04.00’te bir saat geri alınacak. 

İleri saat uygulaması 29 Mart’ta başlamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünal Üstel: “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır”
Ünal Üstel: “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır”
FUAT OKTAY PANDEMİ HASTANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
FUAT OKTAY PANDEMİ HASTANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Pilli: KKTC-TC arasındaki ilişkiler finansal olmaktan öte yaşamsal bir anlam ifade etmektedir
Pilli: KKTC-TC arasındaki ilişkiler finansal olmaktan öte yaşamsal bir anlam ifade etmektedir
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim