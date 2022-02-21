Kış turizmi 1 Mart’ta başlıyor...

Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘Alternatif’ adlı programa katıldı.

Aktunç, UBP-DP ve YDP koalisyon hükümetinin programının hazırlandığına işaret ederek, “Geçinme konusunda sıkıntı çeken tüm insanlarımıza eşit mesafede olmalıyız. Amerika’yı baştan yaratmaya gerek yok. KKTC bir şirket olsaydı, çoktan batmıştı. Bizim hem bu ülkenin giderlerini en aza indirmemiz hem de gelirlerini yukarıya çekmemiz gerekiyor” dedi.

“TURİZM, EĞİTİM VE EMLAK SEKTÖRÜNE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ GEREKİYOR”

“Kamunun maaşlarına dokunmak, doğru değil. Yapmamız gereken, özel sektör çalışanını kamunun yaşam şartlarına yükseltmek” diyen Aktunç, şöyle devam etti:

“Turizm, eğitim ve emlak sektörü... Bizim bu sektörlere gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Pandemi döneminde toplumun turizmciyi, restorancıyı ya da otelciyi sahiplendiğini görmedim. Bizim turizmimizi toplum temeline yaymamız lazım. Toplum turizmden para kazanırsa o zaman sahip çıkacak. Bunu başarabilirsek, o zaman gerçekten bazı şeyler kısa vadede çözülülebilir. Bunu hükümet olarak birlikte yapmalıyız.”

1 MART’TA KIŞ TURİZMİ BAŞLIYOR

Aktunç, 1 Mart’ta kış turizminin başlayacağını da söyleyerek, Mayıs’a kadar süreceğini aktardı. "Ülkemize yaklaşık 30 bin turist gelecek" diyen Aktunç, müzelerin açık kalma saatlerinin 19.00'a kadar uzaması gerektiğini vurgulayarak, "Başbakanlıktaki bazı danışmanlarla, müsteşarlarla ve Personel Dairesiyle görüştük. Bu sorunu önümüzdeki hafta çözüyoruz" dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI