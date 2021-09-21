Kış turizmi kapsamındaki ilk turist kafilesi KKTC’de...

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın girişimleri ile Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu programı dahilindeki ilk turist kafilesi, bugün akşam saatlerinde KKTC’ye geldi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından bir süre önce açıklanan ve KKTC’de turizmin 12 aya yayılması projesi kapsamında yer alan kış turizmi programı, 155 kişiden oluşan ilk turist kafilesinin, bugün akşam saatlerinde Almanya'dan KKTC’ye gelmesi ile başlamış oldu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, kış turizmi kapsamında KKTC’ye gelen ilk turist kafilesinin, Sağlık Üst Kurulu’nca belirlenen Pandemi kuralları çerçevesinde, Ercan Devlet Havalimanı’ndan KKTC’ye girişlerinde uygulanan prosedürün, uygulanmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.