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Kış turizmi programı 21 Eylül’de başlıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Surlariçi esnafını ziyaret ederek, önümüzdeki hafta başlayacak kış turizmi programıyla ilgili bilgi verdi.

17 Eylül 2021 Cuma 18:14
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Kış turizmi programı 21 Eylül’de başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kış Turizm Programı'nın başlayacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz gün Mağusa ve Girne esnafını ziyaret eden Ataoğlu, bugün de operasyondan önemli gelir bekleyen Lefkoşa Surlariçi esnafıyla bir araya geldi.

21 Eylül’de başlayarak Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarını kapsayacak, 16 Avrupa ülkesinden 50 yaş ve üzeri turistleri hedefleyen kış turizmi programı hakkında Lefkoşa esnafını bilgilendirmek amacıyla bölgeye ziyaret gerçekleştiren Bakan Ataoğlu, esnafa program hakkında bilgi verdi.

“Kış operasyonları yüksek sezon dışındaki Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşmektedir. Bu dönemde ağırlıklı 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere 36 otel, 80 otobüs, 50 rehber ve 25 restoran kullanılmaktadır” diyen Bakan Ataoğlu, kış programında KKTC’nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından, en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edildiği, şehirler ve beldeler olmak üzere 25 bölgenin programda yer aldığını belirtti.

Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerlerinin programa dahil edildiğini belirten Bakan Ataoğlu, kış turizminin bölgelere ve esnafa katkısının büyük olduğunun altını çizdi.

Pandemi nedeniyle turizm hareketliliğinin dünyada olduğu gibi ülkede de durma noktasına geldiğini hatırlatan Bakan Ataoğlu, “21 Eylül itibariyla başlayacak kış turizmi programlarımızla birlikte büyük bir hareketlilik yaşanmaya başlayacak. Pandeminin yarattığı ekonomik daralma yanında, sosyal ve kültürel anlamda da bir uyanışın, turizmde yeni normalin başlangıcı olacak” dedi.

“TEDBİRLERE VE MİSAFİRPERVERLİĞE DİKKAT”

21 Eylül’de başlayacak kış turizmi programının esnaf için bir uyanış niteliği taşıdığını belirten Bakan Ataoğlu, bu anlamda çarşı esnafına da büyük görevler düştüğünü, gelecek turistlerin, ülkeden memnun ayrılmaları için gerek Covid-19 tedbirleri gerekse de misafirperverliğe dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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